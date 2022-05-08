ليبيا – قال إبراهيم الجراري رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إن وزارة التموين المصرية ستبُت هذا الأسبوع في إمكانية استثناء ليبيا من قرار منع صادرات السلع الأساسية، الذي فرضته مصر في مارس الماضي ويستمر 3 أشهر، خوفًا من شح السلع وغلاء الأسعار الناتج عن الحرب الأوكرانية الروسية.

الجراري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس السبت، أوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع بنسبة 15% منذ مارس 2022، متأثرًا بالقرار المصري.

وأكد أن الغرفة طلبت من مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشؤون الاقتصادية محاسب نعماني نصر باستثناء ليبيا، لتصدير سلع زيت الطعام والأرز والدقيق، نظرًا لما تعانيه السوق المحلية من غلاء في الأسعار وشح السلع.