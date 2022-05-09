ليبيا – وصف المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير اختيار رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا لمدينة سرت بـ”غير الموفق”، مرجعًا ذلك لعجزه في دخول العاصمة، وبالتالي لجأ لتلك المدينة.

الكبير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، لفت إلى أن سرت تخضع أمنيًا لقوات الجيش الوطني، كما أنه في حال وقوع صدام عسكري مع قوات غرب البلاد هناك فسيكون باشاآغا في مواجهة حاضنته الرئيسية والقوى التي شاركته سنوات “النضال” في الماضي، على حد تعبيره.

وتحدث الكبير عن الميزانية المقترحة لحكومة باشاآغا، واعتبرها لا تختلف عن سابقتها التي قدمتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمجلس النواب ورفض الأخير تمريرها حينذاك بحجة أنها كبيرة، متوقعًا امتناع المصرف المركزي عن تمويلها نظرًا لاستمرار اعترافه بحكومة الدبيبة.

ورجح الكبير، وجود توجه أممي برعاية أميركية لوقف الصرف لأي حكومة والاكتفاء بالإنفاق على بندي المرتبات والدعم، معتبرًا أن تقدم باشاآغا بالميزانية للبرلمان رغم إدراكه الجيد من البداية أنها ستكون بلا مصادر تمويل، يعني مواصلته لسياسة الهروب إلى الأمام.