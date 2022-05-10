ليبيا – اجتمع وزير المواصلات بحكومة تصريف الأعمال محمد سالم الشهوبي مع وزير النقل التونسي ربيع المجيدي لمناقشة تسوية الديون المالية لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الافريقية وحل المشاكل العالقة بمعبري رأس اجدير ومعبر وازن، وذلك على علي هامش مؤتمر (مستقبل الطيران) المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المجتمعون ناقشوا -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات- عودة تشغيل الرحلات علي متن الخطوط التونسية وفتح خط بحري بين البلدين.

هذا وحضر الاجتماع من الجانب الليبي مصطفى بن عمار رئيس مصلحة الطيران المدني، ومحمد بيت المال رئيس مصلحة المطارات. ومن الجانب التونسي المدير العام للطيران المدني التونسي، والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات، والمدير العام لشركة الخطوط التونسية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.