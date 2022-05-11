ليبيا- نشرت الطبعة الإنجليزية لصحيفة “حريت” التركية “حريت ديلي نيوز” تقريرًا عن إجمالي عدد وقيمة المشاريع التي فازت تركيا بها في دول عدة من بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، نقل عن وزارة التجارة في تركيا تأكيدها حصول الشركات التركية على 102 من المشاريع في الخارج بقيمة إجمالية 3 مليارات و750 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضيين.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي قيمة ما حصلت عليه تركيا من المشاريع في ليبيا 29 مليارًا ونصف المليار دولار خلال الفترة الممتدة بين العامين 1972 و2022.