ليبيا – تناول تقريران إخباريان نشرتهما صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية وموقع “إي يو بلتن” الإخباري التشيكي تأثيرات تغير المناخ على عدة دول من بينها ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت ما يخص ليبيا منهما صحيفة المرصد، أشارا إلى أن ناقوس الخطر بشأن مخاطر هذه التأثيرات على رفاهية الشعوب لا سيما الأكثر ضعفًا من بينها في إفريقيا تم دقه في العام 2007؛ إذ تم لفت الانتباه لارتفاع درجة حرارة المناخ والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف.

وتابع التقريران: إن تبعات كل هذه ستكون عبارة عن تقويض لأمن السكان في المجتمعات الضعيفة وندرة الموارد والهجرة القسرية وتدهور الأراضي أو مشاكل البنية التحتية، ما يقود في النهاية إلى نشوب الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين التقريران أن ليبيا ودول شمال إفريقيا معرضة لمخاطر هذه الصراعات العنيفة المحتملة بعد أن مرت بتجربة مماثلة منذ العام 2011، مؤكدين أن الصراع قد يتمثل في العلاقة بين الغذاء والمياه والطاقة، ما بخلق توترات بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الأغذية وانعدام الأمن الغذائي.

ووفقًا للتقريرين تتنامى الحاجة لتدابير منع نشوب هذه الصراعات من خلال الحاجة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وتوصيف الأخير على أنه تهديد أمني؛ لأن العلاقة بين العامل المناخي والصراع قضية سياقية إلى حد كبير وتتطلب حلولًا مخصصة وقائمة على الأدلة.

وأضاف التقريران: إن المنطقة المغاربية التي تضم ليبيا والمغرب والجزائر وتونس تعاني بشكل متزايد من ندرة المياه بسبب الاستغلال المفرط وسوء إدارة الموارد المائية وتفاقم موجات الجفاف والفيضانات والحرائق الشديدة والمتكررة، ما جعل أنماط هطول الأمطار أقل موثوقية على مدار العام.

وبحسب التقريرين، يمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى تعطيل الإنتاج الزراعي والحصول على مياه الشرب لتصبح الفئات الفقيرة والمهمشة أقل قدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ما يجعل المجتمع أكثر عرضة لصدمات اقتصادية وسياسية ومناخية، فالندرة والمظالم المختلفة تؤدي لعدم الاستقرار.

وشدد التقريران على وجوب اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدوره لتحسين الأمن المائي في هذه الدول لمنع النزاعات، مشيرين إلى أن تجذر الأزمة السياسية والإنسانية في ليبيا جعل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل المياه الصالحة للشرب بعيد المنال.

ترجمة المرصد – خاص