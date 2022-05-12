شكشك: الفساد منتشر في قطاع الصحة و80% من الإنفاق على أزمة كورونا كان وهميًا

شكشك: الفساد منتشر في قطاع الصحة و80% من الإنفاق على أزمة كورونا كان وهميًا

ليبيا – قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن جزءًا من ديون العلاج في الخارج ملفق، وهناك تزوير في الفواتير.

شكشك أكد في تصريح لقناة “فبراير” على أن الديوان قام بتنظيم وضع المرضى في مصر، وهناك تحسن ملحوظ في الخدمات.

وأضاف: “تدخلنا لتنظيم العلاج في الخارج وبدأنا من تونس عن طريق منظومة علاج، 70% من الحالات التي تعالج في دولة تونس سببها نقص الأدوية في ليبيا، ولو حُلت أزمة الأدوية فإن 65% من الحالات في تونس يمكنها العلاج محليًا”.

ونوّه إلى أن عمليات توريد الأدوية ومراقبتها وتنظيمها تجري بطرق عشوائية، مبينًا أنه سينطلق توريد الأدوية وفقًا للعطاء العام بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وكشف أن الفساد منتشر في قطاع الصحة، و80% من الإنفاق على أزمة كورونا كان وهميًا.

وشدد على أن الفساد أكبر تحدٍ يتم مواجهته في قطاع الصحة والديوان قام بخطوات كبيرة لمكافحته.

وفي الختام دعا المسؤولين إلى فصل المشاكل السياسية عن تقديم الخدمات للمواطن.