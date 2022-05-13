ليبيا – علق الخبير السياسي الليبي أيوب الأوجلي على زيارة رئيس الحكومة البرلمان فتحي باشاآغا إلى تركيا قائلًا: “إن باشاآغا يحاول فتح حوار مع كافة اللاعبين الأساسيين المتواجدين في البلاد”.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “إن باشاآغا يستغل علاقته الجيدة بتركيا للضغط على قادة المليشيات التي اجتمعت في أنقرة الشهر الماضي للدخول إلى العاصمة دون إراقة نقطة دم واحدة من الليبيين”.

وأوضح أن نتائج هذه الزيارة مع محادثات السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ولقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري، وأيضًا محادثات القاهرة لوضع القاعدة الدستورية جميعها ستفتح الطريق للدخول إلى العاصمة طرابلس.

وتوقع أن دخول الحكومة إلى العاصمة طرابلس سوف يستغرق من 15 يومًا إلى شهر تقريبًا.