ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير الموالي لحكومة الوحدة أن إغلاق الحقول النفطية بالتأكيد له تأثيرات اقتصادية على ايرادات الدولة، خاصة في هذه الفترة وما يعانيه الوضع الاقتصادي في ليبيا والدور الكبير للفساد في ذلك، مشيرًا إلى أن الإغلاقات الطويلة الماضية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الليبي والعملة.

الكبير قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن إغلاق الحقول النفطية يؤثر اقتصاديًا، أما سياسيًا فهي ورقة غير رابحة ومحروقة ولن تتمكن حكومة فتحي باشاآغا من العمل داخل طرابلس ما لم يكن هناك توافق حقيقي ما بين الاطراف السياسية.

وأضاف: “لو تم إغلاق النفط لمئة سنة دون توافق حقيقي لن يكون هناك حكومة، أما التوزيع العادل للإيرادات فهذه الشخصيات الهزيلة التي نراها والتي تصدر البيانات مجرد واجهة وبيادق ودمى ليسوا من أغلق النفط، من يغلق ويحاول استخدام هذه الورقة ويشعر أن الخناق يضيق عليه خاصة المحكمة الأمريكية التي تنصل من استجوابها أول أمس هو الذي يحاول أن يستخدم الورقة للابتزاز السياسي، سياسيًا الورقة محروقة واقتصاديًا لها تأثيرها على الليبيين”.

كما أردف قائلًا: “الذين يغلقون النفط لو أن لديهم بعض الذكاء يضعون آلية، ما هي التوزيع العادل للعائدات بها؟ هل توزع على الأقاليم حصص ثلاثية؟ روسيا لها دور في هذا الإغلاق الأخير، وعندما أعلن بالأمس هذا الكيان (تكتل الهلال النفطي) بناء على تعليمات حسب ما قالوا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخرجت مجموعة أخرى قالت لن نفتح، أظن أن هناك خلافًا بين عقيلة صالح وخليفة حفتر الذي ما زال يسعى لمكاسب وابتزاز، فهو يعاني من ضائقة مالية ويريد أموالًا، لكن لم يتحصل عليها من حكومة الدبيبة، وما زال الدبيبة مصرًا على موضوع الأرقام الوطنية”.

وتابع: “حفتر يرغب بالأموال ليتصرف بها، وإذا لم يمكن حكومة باشاآغا على الأقل نضغط لنحصل على الأموال لترضى حكومة الدبيبة وتمنحنا الأموال، وربما يتدخل الأمريكان لمصلحة حفتر، وربما رجل جاهل كهذا يفكر أن الإدارة الأمريكية قادرة على التأثير في القضاء الامريكي وبالتالي يفتح النفط، بين المطالب التي يطلبها صالح وباشاآغا وحفتر وفي حديثه مع نورلاند وستيفاني ان توقف عن حكومة الوحدة الوطنية الأموال وعائدات النفط باستثناء بند المرتبات والدعم، وهذا ما يردونه، إذا لم أتمكن من ممارسة عملي كرئيس للحكومة فأنا سأحرم الحكومة الحالية من العمل والحكومة شبه مشلولة، لكن حتى وإن تم تنفيذ هذه الخطوة لن تنزع الشرعية من حكومة الدبيبة! وتمنح الشرعية لحكومة باشاآغا وتجعل حكومة الوحدة الوطنية شبه مشلولة”.

ورأى أن السفير الأمريكي والمستشارة الأممية يريدان استغلال الأزمة لتلبية مطلب عقيلة صالح، وأن توقف الإيرادات من المصرف الخارجي ولا تسير للمصرف الخارجي في طرابلس، مقابل استغلال الوضع لزيادة الضغط على الجميع ليذهبوا للانتخابات وتنتهي مشكلة حقول النفط والإغلاق بأقل التكاليف، معتبرًا أن إغلاق النفط هذه المرة أبعد من عقيلة صالح وخليفة حفتر وإن كانت لهم أهداف تتماشى مع حالة الإغلاق.

واختتم حديثه بالقول: “المجتمع الدولي يعرف من الذي يقوم بالإغلاق، باشاآغا لا يسيطر على النفط ولا عقيلة، خمسة صعاليك يغلقون ميناء نفط، معناها أنت لم تقم بدورك بل متواطئ معهم، وتسمي نفسك حرس منشآت نفطية، مرتبطون مع حفتر ومن يقف وراء الإغلاق محليًا هو حفتر ونعلم علاقته بروسيا والفاغنر”، بحسب قوله.