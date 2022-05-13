ليبيا – تساءل عضو مجلس الدولة الإستشاري ماما سليمان عن معنى فشل المجلس في عقد جلسات صحيحة بالنصاب القانوني منذ الجلسة التي عقدت في جمعية الدعوة الإسلامية قبل أكثر من شهرين.

سليمان وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال:” ألا يعني ذلك أن هناك أغلبية مقاطعة وغير راضية على ما يحدث؟”.

وطالب سليمان رئاسة المجلس بتدارك الموقف ومعالجة الخطأ الذي حدث في جلسة ال24 من فبراير الماضي، غير مكتملة النصاب، والتي اتخذت فيها قرارات مصيرية.