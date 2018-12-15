قائد عسكري أمريكي: من الممكن عودة البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى ليبيا قريباً

ليبيا – لفت قائد فرقة خاصة من قوات المارينز الأمريكية آدم شالكي إلى إمكانية عودة البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى ليبيا قريباً على ضوء تحسن الأوضاع الأمنية ، مبيناً بأن خارجية بلاده تعمل على تحقيق هذا لضمان مصالح بلاده.

شالكي قال في تصريحات نقلها موقع “ميليتيري” الأمريكي المختص في الشؤون الأمنية تابعه المرصد إن من أوليات عمل فريقه عدم تكرار حادث الهجوم على قنصلية واشنطن ببنغازي عام 2012 والذي أودى بحياة السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.

وأوضح أن فريقه العسكري سيسهل عمل أي بعثة وقادر على كشف التهديدات المحتملة والضغط على المنظمات التي تشكل خطراً والتعامل مع أي هجوم في المستقبل بحيث عدم تكرار ما حدث في بنغازي.