ليبيا – أكد آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني على أن الجيش يتكون من جميع الترتيبات الإجتماعية والمناطقية،لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يسمى كتيبة أو جيش من الجنوب أو الشرق أو الغرب.

القطعاني قال في كلمة له نشرها المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة أمس الخميس إن العسكري يخرج بكامل تجهيزاته من آليات ومعدات وأسلحة وذخيرته للتحرك في حال صدور أي تعليمات من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوصى اللواء القطعاني خلال كلمته العسكريين بضرورة الإلتزام بالأوامر الصادرة بشأن التعامل مع المدنيين من نساء وأطفال ، مذكراً بما يتعرض لها أهل طرابلس من قبل الميليشيات من ذل وإهانة ومتاجرة.

وطالب آمر اللواء 73 مشاة العسكريين بالبقاء على أهبة الإستعداد في حال الإعلان عن تحرير المنطقة الجنوبية ، داعياً في الوقت ذاته إلى الإبتعاد عن الفتن.