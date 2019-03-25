نيويورك – في الصيف الماضي، لاحظت الإيطالية “روزا فيرينو” البالغة من العمر 75 عاما شخصا يرتدي حقيبة مصنوعة من الأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها، وقررت التجربة بنفسها.

تعيش روزا في نيويورك، وبدأت بتحويل الأكياس البلاستيكية إلى محفظة. لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، فقد صنعت زيا كاملا مصنوعا من 300 كيس بلاستيكي.

التجربة لم تكن سهلة بالنسبة لروزا، فقد بدأت بتقطيع كل الأكياس إلى شرائح ثم ربطتها ببعضها وكأنها تغزل خيوطا، حيث استخدمت 140 كيسا للتنورة و170 كيسا للسترة، واستغرق الأمر شهرين لإكمال زيها المعاد تدويره.

وتقول روزا إنها تستمتع بكل ثانية على الرغم من أن العملية قد تكون مرهقة.