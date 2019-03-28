ليبيا – إستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء اليوم، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض تطورات الأحداث في الساحة الليبية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، و وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد إستقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض بوقت سابق اليوم المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ” فقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار “.

كما جرى خلال الاستقبال الذي جرى صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين ، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .

وحضر الإستقبال أيضاً وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

المرصد – متابعات