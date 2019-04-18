الولايات المتحدة – بيبسي هي العلامة التجارية الشعبية الثانية في فئة المشروبات الغازية بعد مُنافِسَتُها كوكا كولا. لكن ، بيبسي لديها شعبية أكبر بسبب الطعم الحامضي المميز.

بيبسي هي جزء من حياتنا اليومية كرفيق مع الوجبات الخفيفة أو ببساطه مثل مشروب منعش ، لكن هنا نقدم بعض الحقائق المثيرة للاهتمام التي قد تكون لا تعرفها عن بيبسي.

1. في 1893 تم طرح بيبسي في السوق باسم “شراب براد” تم صنعها من قِبل كاليب برادهام مالك لمخزن أدوية في نيو بيرن، في شمال كرولينا.

2. بقي اسمها “شراب براد” للسنوات الخمس الأولى بعد ذلك تم تسميتها “بيبسي كولا “عام 1898. تم اشتقاق الاسم الجديد من مكونات المشروب الذي يتضمن البيبسين (الانزيم الهضمي)، جوز الكولا مع الفانيليا والسكر.

3. صَنَعَ كاليب برادهام الشراب كشراب فوار لمساعدة الناس الذين يعانون من وجود مشاكل في الهضم أو وجع في المعدة.

4. في 1908 ، قدمت بيبسي كولا المركبة الأولى لتسليم المشروب الغازي. حيث قامت الشركة بإتباع طريقة تسليم المشروبات عن طريق مركبات من عربات تجرها الخيول.

5. كانت بيبسي المنتج الوحيد الذي كان موجوداً في السوق السوفيتية في الوقت الذي كانت فيه الحرب الباردة في أوجها عام 1972. هو كان أيضا المنتج الأول المستهلك ذو أصل أمريكي الذي يدخل السوق سوفييتية.

6. في عام 1975 شجعت الشركة الناس على المشاركة في “اتخاذ تحدي بيبسي”. ويتطلب التحدي أن يشرب المشاركون بيبسي وكوكا كولا من كأسين مختلفين وأن يقرروا أي كأس يفضلونه من حيث الذوق. كانت النتيجة ان معظم الناس يفضلون بيبسي على كوكا كولا.

7. بيبسيكو PepsiCo التي نعرفها اليوم هي الشركة المندمجة التي شُكِلت بعد دمج بيبسي كولا مع frito Lay عام 1965.

8. أعادت بيبسي كولا وصف الكولا بأنها “بيكسي pecsi” في الأرجنتين عام 2009. وكان هذا لأن الهجة الارجنتينية الإسبانية جعلت الاسم يُنطق “بيكسي” وليس “بيبسي”. أدت هذه الخطوة أيضاً إلى إرتفاع المبيعات في سوق أمريكا الجنوبية مع استخدام اسمها التجاري المتغير، كما أعادت إطلاق المنتج في المكسيك عام 2011.

9. في معرض New York World عام 1939، قدمت بيبسي إعلانها عن طريق الكتابة في السماء. تُعتبر الشركة الأولى التي تقوم بإتباع هذه الطريقة بالإعلان.

10. في روسيا، أعلنت شركة بيبسيكو عن منافسة للفوز بسيارة عام 2002. وفقاً للمسابقة، كان مطلوباً من المشاركين إختيار المفتاح الصحيح للسيارة للفوز به. إلا أن الشركة قررت مقاضاة الشخص الذي اختار مفتاح السيارة المناسب، لإنها لم تضع المفتاح وذلك لجعل المنافسة صعبه للفوز.

المصدر : مجلة وسع صدرك