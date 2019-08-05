روسيا – اكتشفت بعثة سايان الأثرية لمعهد تاريخ الحضارات المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة، بما فيها قطع نقدية صينية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للمعهد، أن بعثة سايان الأثرية تقوم بعمليات الحفر والتنقيب في منطقة منجم باي للفحم الحجري (مناطق ألتاي وبيسك وجمهورية خاكاسيا).

يقول رئيس البعثة أندريه بولياكوف، “تجري عمليات الحفر في ثلاث مناطق تاريخية هي مستوطنتا كيربا-ستولبوفويه 2 وخيزيل-سالدا-9 ومستوطنة كيربا- سولتبوفويه-1، التي اكتشفت قبل 3-4 سنوات. القطع الأثرية التي عثر عليها هنا تعود إلى ثلاث مراحل زمنية- نهاية العصر البرونزي، العصر السكيثي والعصور الوسطى. وقد أنجزنا إلى الآن نصف الخطة المقررة، تم خلالها العثور على أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة، من بينها بعض القطع النقدية الصينية من العصور الوسطى”صادرة في عهد الإمبراطور جاي تسونغ من عام 1094 إلى عام 1098 ميلادي.

يشير بيان المعهد إلى أن “هذا الاكتشاف، تأكيد آخر على أن الاتصالات بين سكان حوض نهر ينيسي بدأت قبل فترة طويلة وتعود إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وما العثور على هذه القطع النقدية إلا تأكيد على تاريخ هذه المستوطنات”.

المصدر: نوفوستي