الإمارات العربية – أعلنت الإمارات، مساء امس الاثنين، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أخ رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 64 عاما.

وذكرت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان نقلته وكالة “وام” الإماراتية الرسمية: “ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان… أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم”.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة في البيان “الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من امس” الاثنين.

وتولى الشيخ سلطان، خلال مسيرته العملية، العديد من المهام الرئيسية في دولة الإمارات، أبرزها تعيينه عام 1978 قائدا عاما للقوات المسلحة بعد 5 سنوات من تخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، كما شغل في العام 1990 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، تعليقا على وفاة الشيخ سلطان، عبر تويتر”: “فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان”.

من جانبه، كتب حاكم إمارة دبي ونائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في “تويتر”: “خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.. أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات.. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن.. رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان”.

والشيخ الراحل هو الابن الثاني للشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات. وتلقى تعليمه الأولي في العين وأبو ظبي، وواصل دراسته في بيروت، وتخرج عام 1973 م في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر. وفي عام 1974، عين نائبا لقائد قوات دفاع أبو ظبي، وفي عام 1976 تقلد منصب قائد المنطقة العسكرية الغربية.

كما تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم من عام 1976 إلى عام 1981.

وشغل في العام 1990 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وعهد إليه والده الشيخ زايد في العام 1997 برئاسة ندوة “مستقبل الوطن العربي ودور جامعة الدول العربية”.

وفي 2009، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما اتحاديا بتعيين سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثلا للرئيس، وتولى المهام التي يكلفه بها سواء داخل الدولة أو خارجها.

هذا وشغل أيضا رئيس دائرة الأشغال في حكومة أبو ظبي، كما شغل العديد من المناصب الأخرى، منها عضويته في المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار.

المصدر : RT