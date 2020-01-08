إيران – أعلن التلفزيون الإيراني، مصرع 180 شخصا، جراء تحطم طائرة أوكرانية، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وأكد علي كاشاني، مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الإمام الخميني الدولي في تصريح لوكالة أنباء “فارس”، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ، وسقطت بعد إقلاعها من المطار أثناء توجهها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار إلى أن الطائرة سقطت بين بلدتي برند وشهريار غرب طهران القريبة من المطار الكائن في جنوب غرب طهران، متوقعا أن يكون خللا فنيا وراء سقوطها.

من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الطائرة الأوكرانية كانت تقل 170 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم، وأنها من طراز بوينغ 737.

وأكد أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة المنكوبة.

المصدر:وكالات