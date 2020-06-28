ليبيا – شارك عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبر الفيديو كونفرانس أمس السبت في القمة الافتراضية عن ” الحوكمة الدولية لسنة 2020″ والتي سيشارك فيها على مدى يومين أكثر من 112 دولة و 500 مشارك من روساء الدول والحكومات والوزراء والخبراء والمتخصصين والدبلوماسيين ورؤساء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

الحويج ألقى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة كلمته تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه ليبيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 وأهداف القارة الأفريقية في خطتها 2063 إفريقيا التي تريد، مؤكداً للمشاركين بأن التحدي الأساسي لتحقيق أهداف التنمية يكمن في وجود المليشيات الخارجة عن القانون والتي تسيطر على حكومة الوفاق غير الدستورية و غير المعتمدة والمنتهية الصلاحية وللأسف تلقى دعماً دولياً رغم أنها لم تقدم لليبيين أي خدمات تذكر سواء جلبهم للمستعمر التركي وإغراق البلاد بآلاف المرتزقة الارهابين.

وأوضح بأن الحكومة الليبية رغم قلة الإمكانيات إلا أنها قامت بمجهودات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من حيث توفير الغذاء والقضاء على الفقر وتوفير فرص العمل للشباب وإنشاء المستشفيات القروية في المدن وتجهيز وصيانة المستشفيات وحافظت على إستمرارية العملية التعليمية طيلة السنوات الماضية.

كما دعمت المرأة في تولي المناصب القيادية وفي الإدارات المتوسطة كما أنها نفذت العديد من مشاريع البنية التحتية كتوفير المياه وصيانة خطوط الصرف الصحي وغيرها من المشاريع التنموية بالإضافة إلى دعمها للبلديات في الاهتمام بالتنمية المكانية والمحلية ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطةإ ولمحاولة إيجاد مصادر للدخل بدلاً عن النفط في مجال الطاقات المتجددة والمحافظة على البيئة.

وأكد على أهمية دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والمرتزقة الارهابيين الأجانب ورفض ظاهرة بيع البشر من الأفارقة في العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى.