ليبيا – رأى المحلل العسكري الموالي لمسلحي الوفاق عادل عبد الكافي أن زيارة وزير الدفاع التركي على علاقة مباشرة باستئناف العملية في سرت، مشيراً إلى أن فشل الجهود السياسية طول الفترة الماضية لانسحاب من وصفهم بـ”المرتزقة” (القوات المسلحة الليبية) يدفع باتجاه استئناف العملية العسكرية.

عبد الكافي قال في تصريح لموقع “عربي21″ المملوك لدولة قطر إن فشل المفاوضات وعدم انسحاب من وصفهم بـ” المرتزقة الروس ” من مواقعهم في سرت يعني استكمال العملية العسكرية بدعم من الحليف التركي.

وأكد على أن زيارة وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه تشير بمنتهى الوضوح إلى استكمال التنسيق للعملية العسكرية فضلاً عن ترتيب الجهود لاستكمال اتفاقيات الدفاع والتدريب ورفع كفاءة مسلحي الوفاق وتطوير قدراتهم ورفع مستوى التعاون من خلال تفعيل الاتفاقية الأمنية العسكرية وتبادل المعلومات الموقعة بين السراج وأردوغان .