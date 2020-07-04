ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل أن زيارة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى موسكو تحمل عدة أبعاد رئيسية.

عقيل رأى في تصريح لقناة” الغد” الوم السبت أن البعد الأول لهذه الزيارة هو أنها في إطار المشاورات الواسعة التي يحاول العالم من خلالها الخروج بتصور لمعالجة الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن البعد الثاني كان مفاجئاً للروس حيث نزع صالح من خلال خطابه صفة الشرعية عن حكومة الوفاق وتحدث عن ضرورة رفع حظر توريد السلاح للجيش وهو ما فاجأ الروس كذلك بحسب قوله.

كما بيّن أن زيارة وزير الدفاع التركي إلى طرابلس لا تخرج عن حالة توازن الرعب التي تحاول الولايات المتحدة صياغتها داخل ليبيا من خلال جلب أطراف مختلفة في نوع من استعراض العضلات وذلك لتهيئة الظروف لشيء ما يسعى إليه الأمريكيين، معتبراً أن 99% من أوراق الملف الليبي باتت في أيدي الولايات المتحدة.