ليبيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مضي بلاده في الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل حسب زعمه.

جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية خلال زيارته للقوات التركية المتواجدة في طرابلس على هامش زيارته .

وقال :” نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف”.

وفيما يخص ما تم تناوله حول تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية اعتبر أنها “مكيدة يراد منها تحقيق غايات سياسية لا عسكرية وعلى فرنسا الاعتذار من تركيا”.