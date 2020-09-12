ليبيا – دعا سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، من وصفهم بـ”رجال بركان الغضب” إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي بطريق السكّة ضد فائز السراج.

سهيل قال في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” قائلًا: “إلى كل حرّ من رجال بركان الغضب موعدنا يوم الأحد أمام الرئاسي ليعرف الكلّ من هم الثوار وما هي مطالبهم، لا تكونوا سلبيين ولا تخذلوا رفاقكم الذين ارتقوا ونحسبهم عند الله شهداء. الأحد موعدنا الساعة 9 صباحًا أمام الرئاسي طريق السكّة”.

وأكّد على أهمية المطالبة بإحالة جميع الأسماء المتورّطة في الفساد الإداري و المالي إلى التحقيق، وعزلهم من مناصب الدولة واستبدالهم بأصحاب الكفاءة وتحسين الظروف المعيشية والخدمات والحياة الكريمة للمواطن، من كهرباء ووقود وسيولة ومياه وغير ذلك.

كما شدّد على ضرورة المباشرة فورًا في تفعيل قانون الحرس الوطني واحتواء الشباب المقاتلين في عملية بركان الغضب، وإبعاد المحسوبين على “مشروع الكرامة الإرهابي” ومن لم يكن له موقف واضح من الحرب على طرابلس، بالإضافة للاهتمام بعائلات “الشهداء” وتوفير كل احتياجاتهم والعناية الكاملة بالجرحى.