ليبيا – تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف إعلان المتحدّث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري مقتل أبي عبد الله الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، في عملية عسكرية للجيش استهدفت خليَّة إرهابية في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين.

المرصد أكّد بحسب ماذكر موقع “البوابة نيوز” المصري أنّ مقتل زعيم داعش ليبيا خطوة مهمَّة لتجفيف بقايا الإرهاب داخل الأراضي الليبية، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لتفكيك الميليشيات الإرهابية المُسلّحة، والحفاظ على النسيج الوطني ووحدة وسلامة الأراضي الليبية.