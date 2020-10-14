الإكوادور – سجل الأوروغوياني لويس سواريز، هدفين في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام مضيفه الإكوادوري 2-4، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأحرز سواريز ثنائية منتخب بلاده في الدقيقتين 83، و90 من ركلتي جزاء، ليحقق رقمين مميزين.

ووصل سواريز إلى هدفه رقم 24، ليصبح بذلك أفضل هداف في تاريخ تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، متفوقا على نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، صاحب الـ22 هدفا.

وانتزع الدولي الأوروغوياني أيضا، صدارة قائمة أفضل هداف مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في المباريات الرسمية، بعدما رفع رصيده إلى 40 هدفا مع منتخب بلاده، مقابل 39 هدفا لكل من ميسي والنجم البرازيلي المعتزل “الظاهرة” رونالدو.

المصدر: matchtv.ru