روسيا – أفادت قناة “فوكس نيوز”، إن بيع سيارات الدفع الرباعي الروسية من طراز “واز باتريوت”، سيبدأ في الولايات المتحدة اعتبارا من عام 2021.

وسيقوم ببيع هذه السيارات الروسية، الفرع الأمريكي، الشركة الإيطالية Bremach، المتخصصة في إنتاج سيارات الدفع الرباعي. وستباع هذه السيارات في الولايات المتحدة، تحت ماركة Bremach Taos.

وذكرت القناة، أنه تم تحديث السيارة، لتلبي المعايير المطلوبة للاستخدام على طرق السيارات في الولايات المتحدة.

وسيتم تجميع سيارات “واز باتريوت”، في ولاية كاليفورنيا. وتبدأ قيمة سيارة الدفع الرباعي هذه، اعتبارا من 26000 دولار وذلك وفقا للتجهيزات الموجودة فيها.

المصدر: نوفوستي

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