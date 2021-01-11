ليبيا – قلّل عضو دائرة ورشفانة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري من أهمية الخطوة الأخيرة التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإرسال مراقبين مدنيين محايدين، قائلًا: “إن أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه الفرقة من المراقبين هو بقاء الأوضاع على ما هي عليه”.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية رأى أن المراقبين الجدد لن يستطيعوا تحريك الوضع العسكري في المنطقة الوسطى فضلًا عن سرت – الجفرة؛ لأن الوضع هناك يحتاج بعثة حفظ سلام وليس مراقبة، واصفًا الخطوة بأنها “قفزة” في الهواء.

وأشار المنصوري إلى أن المصالحة الخليجية الأخيرة ستنعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا؛ لأن الأطراف الخليجية لاعب أساسي في الملف الليبي.

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