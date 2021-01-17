تركيا – كان لا بد من لعب مباراة جمعت بين اسطنبول باشاك شهير وسيفاسبور على الرغم من تساقط الثلوج التي غطت أرضية الملعب، وانتهى الأمر بالفريقين بالتعادل في مباراة كانت بمثابة محنة للجمهور.

وتحول لاعبو فريق سيفاسبور، إلى أشباح في ملعب فاتح تريم، وذلك بعد ارتدائهم الزي الأبيض، وعانى لاعبو الفريق المضيف صعوبة تمييز لاعبي خصمهم بسبب لباسهم المموه مع الثلوج الكثيفة.

ومنح دانييل ألكسيتش التقدم لباشاك شهير في الدقيقة 38، لكن رد الضيوف بعد دقيقة عبر هاكان أرسلان.

وعبر متابعو المباراة “الغريبة” على التلفاز عن معاناتهم في تمييز لاعبي سيفاسبور وعلق أحدهم ممازحا: “إنها مثل مباراة لعبة فيفا عندما تختار الزي غير المناسب”.

وقال آخر متندرا: “هذا الزي جزء من تكتيك سيفاسبور واسمه (استراتيجية كاسبر)، ماركة جديدة في الكرة الأوروبية” في إشارة إلى شخصية كاسبر “الشبح” الكارتونية.

ويحتل فريق اسطنبول المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري التركي، فيما يحل سيفاسبور في المركز العاشر وفي رصيد كل من الفريقين 23 نقطة.

المصدر: mundodeportivo

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