ليبيا – أعلنت السلطات القضائية في ولاية بافاريا الألمانية تمكن الشرطة من اعتقال 19 شخصًا يعتقد أنهم من ليبيا وسوريا ولبنان مشتبه في تورطهم بتهريب البشر.

ووفقًا لوكالة أنباء رويترز أن معظم من تم تهريبهم هم مهاجرون من سوريا إلى ألمانيا فيما تتراوح أعمار المهربين بين الـ21 والـ44 عامًا، ممن يشكلون عصابة محترفة لاستقدام المهاجرين إلى الأراضي الألمانية في شاحنات صغيرة مغلقة، عن طريق ممر البلقان الممتد من نركاي واليونان وصولًا إلى النمسا.

وبينت الوكالة أن هؤلاء المهربين استقدموا إلى ألمانيا منذ أبريل من العام 2019 ما لا يقل عن 140 مهاجرًا، مقابل مبالغ مالية كبيرة، لتكتشف الشرطة أمرهم في أغسطس من ذات العام، خلال اعتقال مهربين كانوا يقودون شاحنات تقل مهاجرين على طريق سريع في الجنوب على الحدود مع النمسا.

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