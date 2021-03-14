ليبيا – رأى رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي ببنغازي رمزي الآغا أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إيقاف حركة حسابات المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة يعتبر إجراء احترازيًا، وقد يكون مبنيًا على معلومات حول وجود إجراءات بالصرف من قبل هذه الصناديق الاستثمارية قبل أداء اليمين الدستورية وتسلم وتسليم السلطة، خاصة أن هذه الصناديق تحت رئاسة حكومة الوفاق وتصرّف فايز السراج، كما أنّه محاولة من قبل الدبيبة لمنع أي إهدار للمال العام.

الآغا وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الأحد، علق على مسألة قانونية هذا القرار ومدى الالتزام بتنفيذه، خاصة أنه صدر قبل أداء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام البرلمان وتسلمه مهامه رسميًا، قائلاً:”إن حكومة الوفاق لم تتحصل على ثقة البرلمان ولم يقم أعضاؤها بأداء اليمين، لذلك فإن حكومة الوحدة الوطنية توجد في موقع أقوى قانونيًا من حكومة الوفاق”.

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