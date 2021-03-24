ليبيا – اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو أن الموافقة بالإجماع في لجنتي الخارجية والدفاع الإيطاليتين على قرار تجديد بعثة إيريني الأوروبية تؤكد التزام إيطاليا بالسلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.

فاسينو وفي تعليق على الموافقة بالإجماع على القرار المتعلق بمهمة إيريني مع لجنة الدفاع وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال: إن هذا يأتي مع حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الفعالية الكاملة لبعثة مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.

وأوضح فاسينو أن القرار يلزم الحكومة بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد تفويض البعثة، والتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والنشاط التدريبي لخفر السواحل والبحرية الليبي، فضلًا عن المشاركة في مراقبة الأمم المتحدة للسيطرة على وقف إطلاق النار.

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