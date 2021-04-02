ليبيا – تناول تقرير إخباري أحدث نشاطات مشروع “أصوات من أجل التغيير جزء من الإعلام في ليبيا – الاستقرار من خلال المصالحة” الممول من الاتحاد الأوروبي.

التقرير الذي نشره موقع معهد “صحافة الحرب والسلام” الدولي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى المنعطف الحاسم في عملية السلام في ليبيا المتزامن مع محاربة العالم لجائحة كورونا، وهو ما يحتم العمل على الوصول إلى المعلومات المتوازنة والواقعية والمستقلة في هذا التوقيت.

وأشار التقرير إلى مشاركة 12 جهة صحفية في برنامج تدريب وإرشاد شامل في إطار المشروع التابع للمعهد، بهدف تحسين معايير الإبلاغ وإنتاج تقارير سمعية وبصرية عالية الجودة، وإنشاء شبكة مستقلة وموثوقة لوضع معايير جديدة في المشهد الإعلامي المتشظي في ليبيا.

وأضاف التقرير أن البرنامج يطمح لمساعدة الصحفيين المستقلين في ليبيا على تحسين أخلاقيات الصحافة، ووصول الجمهور إلى المعلومات، لا سيما في وقت تلعب فيه الأخيرة دورًا حاسمًا في الوحدة والتعايش السلمي للمجتمعات؛ إذ من المؤمل أن تلعب مبادرات من هذا النوع أدوارًا حاسمة في دعم الشعب الليبي.

وأوضح التقرير أن هذا الدعم يهدف لمساعدة هذا الشعب على استعادة الثقة في وسائل الإعلام وليكون في وضع أفضل لتحديد الجودة، ناقلًا عن رئيسة العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ساندرا جوفين قولها: “الهدف هو الوصول إلى محتوى إعلامي موضوعي وموثوق”.

وبين التقرير أن البرنامج دعم جهات صحفية ليبية شريكة لإنتاج تقارير متوازنة وذات صلة بجائحة كورونا وتوفير معلومات واقعية وموضوعية للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، فيما أكد أحد المتدربين من راديو ناس أف أم قائلًا: “لقد قدم معهد صحافة الحرب والسلام للراديو سلسلة من التدريبات التي تشتد الحاجة إليها”.

وأضاف المتدرب بالقول: “إن هذه التدريبات كانت حول كيفية إنتاج المحتوى بشكل احترافي، بما في ذلك الجوانب الفنية للقصص الإخبارية وإدارة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو، ومن خلال شراكاتنا مع المعهد، لم يقتصر الأمر على زيادة الجودة والوصول للجمهور والمشاركة في محتوانا”.

واستمر المتدرب بالقول: “تضمنت الشراكة تحسين قدرة فرق الإنتاج والإدارة وهو أمر نشهده جميعًا في أعمالنا اليومية”، فيما قال متدرب آخر من برنامج فزان – ليبيا: “ساهمت مشاركتنا في مشروع معهد صحافة الحرب والسلام في زيادة قدرة الفريق ومهدت الطريق لإنتاج محتوى أكثر وأفضل”.

وأضاف المتدرب الآخر قائلًا: “بفضل فرصة العمل مع الإعلاميين الإقليميين والدوليين، يمكننا الآن الوصول إلى جمهور أوسع وأكثر تنوعًا، فالمشروع ساهم في تزويد أفراد مجتمعنا بفرصة كبيرة للتعبير عن آرائهم في الأمور الاجتماعية التي لم يتمكنوا من القيام بها في السابق”.

بدوره قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد صحافة الحرب والسلام سيث ميكسنر: “إن استمرار الدعم لمهنية واستدامة الصحفيين الليبيين أمر ضروري لتطور البلاد نحو دولة أكثر ديمقراطية، والمشروع لا يرفع معايير قطاع الإعلام الليبي فحسب، بل يوفر المصداقية”.

واختتم ميكسنر تصريحاته بالقول: “هذه المصداقية تشتد الحاجة إليها للصحفيين الليبيين داخل مجتمعاتهم، ولقد كان المحور نحو المحتوى المرتبط بجائحة كورونا مهمًا بشكل خاص للمجتمعات التي غالبًا ما تفتقر إلى أي مصدر للمعلومات الصحيحة حول الجائحة”.

ترجمة المرصد – خاص

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