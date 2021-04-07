ليبيا – استقبل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قصر بيان اليوم الأربعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” جرى للدبيبة مراسم استقبال رسمية قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ومحافظ العاصمة رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين في الدولة وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي وسفيرا البلدين.

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