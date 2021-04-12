ليبيا – شارك عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب في ورشة عمل بعنوان “معايير الجودة في إدارة النفايات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية الواقع – الحلول” والتي أقيمت ضمن ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة.

ورشة العمل التي شارك فيها أعضاء عن لجنة الصحة بمجلس النواب، منهم السيدتان فوزية بو غالية وأسماء خوجة، وعضو مجلس النواب محمد الفيرس، أقيمت بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس.

وحضر ورشة العمل وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.

كما ألقت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أسماء خوجه كلمة في افتتاح ورشة العمل، شددت خلالها على مخاطر النفايات الطبية وكيفية التخلص منها بالطرق العلمية السليمة التي تضمن عدم الإضرار بالبيئة والصحة المجتمعية.

يشار إلى أن الورشة أقيمت تحت رعاية لجنة الصحة بمجلس النواب وبالتعاون مع وزارتي الصحة و البيئة بحكومة الوحدة الوطنية.

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