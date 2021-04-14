ليبيا – قال رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية المغربية حبوب الشرقاوي إن تنظيم داعش يسعى إلى إيجاد موطئ قدم في المغرب والمنطقة لتنفيذ مخططاته وأجندته التخريبية.

الشرقاوي وفي مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، شدد على أن التهديدات الإرهابية التي تواجه المغرب يتصدرها عودة المقاتلين من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، والنشاط الإلكتروني، وعمليات الذئاب المنفردة وانتشار الجماعات المتطرفة والسلاح في منطقة الساحل الإفريقي.

واعتبر أن مسار داعش شهد ولادة جديدة في الساحل الإفريقي بعد دحره في سوريا والعراق. الشرقاوي أشار إلى أن المكتب لديه معلومات عن تعليمات من قادة تنظيم داعش لأتباعه بتنفيذ هجمات وعمليات إرهابية في بلدانهم الأصلية، دون الانتقال إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم، أو السفر من بلد إلى آخر للقيام بعمل إرهابي.

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