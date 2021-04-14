ليبيا – أكد عضو محلس النواب الصادق الكحيلي أن الجلسة المقرر عقدها للمجلس الإثنين المقبل ستكون مخصصة لمناقشة الميزانية وقانونها فقط، بحسب قوله.

الكحيلي وفي مقابلة خاصة نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قال: إن جلسة النواب ستناقش توصيات اللجنة المالية وملاحظات ديوان المحاسبة، وستُعدل الميزانية، ثم تحال للحكومة بعد التصويت عليها للشروع في صرفها.

وأوضح الكحيلي أن الحكومة لا تملك قانون الإضافة أو التعديل على الميزانية بعد التصويات عليها من النواب، مبينًا أنه إذا كان لديها أي وجهة نظر فلا بد أن تتقدم بطلب إلى البرلمان.

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