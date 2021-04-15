ليبيا – أكدت وكالة أنباء “ترك برس” التركية إن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تركيا شهدت توقيع 5 اتفاقيات مع الأتراك بمختلف المجالات.

ووفقًا لما ورد في الوكالة وتابعته صحيفة المرصد، تركزت الاتفاقيات على إعادة الإعمار والطاقة، إذ وقعت مجموعة “رونيسانس” القابضة التركية مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية لبناء محطة ركاب دولية جديدة لمطار طرابلس العالمي ومركز للتسوق في العاصمة.

ووقع ممثلون عن شركة “أقصى إنيرجي” المتخصصة في مجال الطاقة مذكرة تفاهم لبناء محطات كهرباء في ليبيا، بعد توقيع عقد مع الشركة العامة للكهرباء، فيما لم تنشر الحكومتان إلى الآن أي تفاصيل خاصة بالاتفاقيات المبرمة وتكاليفها وموعد التنفيذ والمدن التي ستبنى فيها محطات الكهرباء.

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