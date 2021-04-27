ليبيا – قال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن إن المحادثات التركية مع مصر الأسبوع المقبل قد تؤدي إلى تعاون متجدد بين القوى الإقليمية المتباعدة وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

قالن وفي تصريح لوكالة “رويترز” أوضح أن رؤساء المخابرات ووزيري خارجية البلدين على اتصال وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل أيار المقبل.

وأردف : ” التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني ​​في ليبيا لأننا ندرك تماما أن مصر لها حدود طويلة مع ليبيا وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر”.

وقال إن تركيا ستناقش الأمن في ليبيا حيث تولت حكومة انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة السلطة الشهر الماضي، مع مصر ودول أخرى.

وتعليقًا على دعوة الأمم المتحدة لجميع القوات الأجنبية لمغادرة البلاد، أشار إلى أن ضباط الجيش التركي والمقاتلين السوريين المتحالفين سيبقون.

وقال قالن: “لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية” في إشارة إلى اتفاق 2019.