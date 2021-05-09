ليبيا – زار وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية يخلف سعيد السيفاو المعهد العالي للعلوم والتقنية والمعاهد الفنية المتوسطة في مدينة الأصابعة.

بيان صحفي صادر عن وزارة التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الزيارة تأتي في إطار سعي السيفاو للنهوض بالمؤسسات التقنية والفنية التابعة للوزارة وتطويرها بما يتماشى ومتطلبات العصر وسوق العمل.

وأضاف البيان: إن السيفاو وقف خلال جولته الميدانية داخل أروقة المعهد على ظروف عمله ووضع الحلول اللازمة لتفادي بعض المختنقات التي قد تعيق مسيرته التعليمية والتدريبية، مثنيًا على جهود العاملين بمكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجبل الغربي ومدير عام المعهد العالي في ظل تفشي وباء كورونا.

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