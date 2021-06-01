ليبيا – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لن تسمح بعد الآن بتكرار المآسي التي حدثت في العراق وليبيا ودول أخرى، عندما انتهك حلف الناتو حق الإنسان في الحياة.

لافروف وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرتغالي وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين أضاف: “آمل حقًا أن يتذكر زملاؤنا الغربيون أن هذا (الحق في الحياة) هو أهم شيء لأي شخص، أينما كان، وأينما يعيش”.

ونوه إلى أن موسكو لن تسمح بعد الآن بتكرار تلك المآسي التي حدثت في العراق وليبيا ويوغوسلافيا سابقًا، عندما قام الناتو بالدوس على هذا الحق بأكثر الطرق فظاظة وغير قانونية.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستكون مستعدة لاستئناف الحوار مع الناتو، لكن لا ينبغي أن يكون الحديث فارغًا.

وقال لافروف: “حسنًا، سنكون مستعدين، بالطبع، لاستئناف الحوار. لكن لا ينبغي أن يكون حديثًا فارغًا، وليس من أجل أعضاء الناتو للتعبير عن كل تلك البيانات أحادية الجانب تمامًا في اجتماعات مجلس روسيا والناتو في كل مرة، وهو ما يفعلونه علنًا ويتهموننا بكل الخطايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، لكن نريد من مجلس الناتو وروسيا أن يركز على القضايا الأمنية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: إن موسكو تتوقع ردًا على العديد من المقترحات الروسية، التي نظر فيها حلف شمال الأطلسي لأكثر من عام، والتي يمكن أن يساعد اعتمادها بشكل كبير على تهدئة الموقف الذي ما زال متوترًا.

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