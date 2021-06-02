ليبيا – أكد فوزي عبد العالي السفير السابق في البحرين ووزير داخلية حكومة عبد الرحيم الكيب أهمية الخيار الدولي لتحقيق الانتخابات.

عبد العالي أوضح في تصريحات صحفية نشرها موقع أخبار ليبيا 24 وطالعتها صحيفة المرصد أن تدخل الإرادة الدولية لفرض إجراء الانتخابات وفق القاعدة الدستورية ربما يكون هو الحل المقبول، خاصة وأنه مؤيد من الشعب. منبهًا إلى أن كل الأطراف الموجودة الآن في المشهد ليس من مصلحتها إجراء الانتخابات.

وأضاف عبد العالي: إن الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب ليس من مصلحة هذه الأطراف؛ لأن تجربة الفترة الماضية أثبتت أن حلول كل المشاكل التي أوقع الليبيون أنفسهم فيها تأتي من الخارج عبر الأطراف الدولية الفاعلة.

وبين عبد العالي أن الكثير من السياسيين والمحللين أصبحوا يرون أن الخيار الدولي هو الأنجح لحل المشاكل في ليبيا، وهذا الرأي له ما يسنده من الواقع. مؤكدًا أن الليبيين خلال الفترة الماضية لم ينجحوا سوى في إشعال الحروب وتعقيد المشهد، وحين تدخلت الإرادة الدولية تحول أشد الأعداء إلى أصدقاء حميمين جدًا.

وأضاف عبد العالي: إن هذا التدخل تسبب في تآلف قوى كانت متصارعة ولم تجف الدماء بينها بعد، ولو تم ترك أمر الانتخابات في يد الأطراف الموجودة لن يتم الوصول إلى الـ24 من ديسمبر المقبل، ولا حتى العام 2060، فالقوى السياسية الموجودة حاليًا لا تريد الانتخابات بأي شكل.

واختتم عبد العالي تصريحاته بالإشارة إلى تفضيل هذه الأطراف الاستمرار على الوضع الحالي حتى لو تغيرت المسميات والأشكال لتلائم مع مصالحها واستمرارها إلى ما شاء الله.

Share and Enjoy ! 0 Shares