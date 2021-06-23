ليبيل – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مؤتمر برلين 2 ربما جاء لمعالجة الانسداد الحاصل في ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وكذلك المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أوضح أن مخرجات المؤتمر تعتمد على نوعية الحاضرين ومدى تأثيرهم على القوات المتواجدة في ليبيا، مضيفًا: “لا أعتقد أن تصدر قرارات مفاجئة من مؤتمر برلين والأمم المتحدة مكبلة بمواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومدى اتفاقها، وهو بعيد الاحتمال في هذه الفترة، أما تنفيذ خارطة الطريق فسيتعثر بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية”.

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