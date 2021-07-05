قائد المنتخب التشيكي يعتزل دوليا بعد خروج منتخب بلاده من أمم أوروبا

قائد المنتخب التشيكي يعتزل دوليا بعد خروج منتخب بلاده من أمم أوروبا

التشيك – أعلن فلاديمير داريدا قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم امس، إنهاء مسيرته الدولية عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا “يورو 2020” أمام الدنمارك (2-1).

ونشر داريدا البالغ 30 عاما عبر حسابه في “إنستغرام” صورا له من مباراة الدنمارك الأخيرة، وأرفقها برسالة مطولة يعلن فيها اعتزاله الدولي بعد مشاركته في 3 بطولات “يورو”.

وشكر الاتحاد التشيكي لكرة القدم قائده المعتزل، لاعب وسط هيرتا برلين الألماني، بعد 76 مباراة دولية أحرز خلالها 8 أهداف.

وغاب داريدا عن فوز المنتخب التشيكي على نظيره الهولندي بهدفين نظيفين في دور الـ16 للمسابقة القارية بسبب الإصابة.

وشارك داريدا كبديل في اللقاء الذي خسرته التشيك بنتيجة 1-2 أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي أمس السبت.

المصدر: RT