ليبيا – طالبت جمعية “طاولة اللجوء والهجرة” التابعة لجمعية دراسات قانونية حول الهجرة بإيطاليا رئيس الوزراء ماريو دراغي بوقف تمويل خفر السواحل الليبيين.

ووفقا لما جاء في وكالة أنباء “آكي” الإيطالية وتابعته صحيفة المرصد أتت المطالبة في مذكرة بعثتها الجمعية إلى دراغي وفيها قالت:”الناس ما زالوا يموتون في عرض البحر المتوسط ومذابح المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية غدت شبه يومية الآن مع خطر أن تبتلعهم اللامبالاة العامة”.

وأوضحت المذكرة بالقول:”منذ 2017 وهو العام الذي وقعت فيه حكومتنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا رافق مأساة الوفيات في البحر تدخل ما يسمى بخفر السواحل الليبي الذي غالبا ما يجبر القوارب التي يتم اعتراضها على العودة إلى ليبيا بطرق وحشية”.

وأضافت المذكرة:”يتم حبس المهاجرين في مراكز الاحتجاز الحكومية أو في تلك التي تديرها الميليشيات حيث يتعرضون لعنف رهيب ومع ذلك تستمر سياسة الصد على الرغم من تدخل المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي عدة مرات للتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا دولة آمنة”.

وواصلت المذكرة:”لا تعد ليبيا آمنة نظرا لعدم احترام الحقوق فيها بما في ذلك حق اللجوء وبالتالي دعا إلى إنهاء عمليات الإعادة إلى هذا البلد وعلى الرغم من كل هذا فإن برلماننا يوشك على التصويت على القرار الخاص بالبعثات العسكرية في الخارج بما في ذلك تجديد المعاهدة مع ليبيا”.

وتابعت المذكرة:”نحن نؤمن بضرورة تغيير هذا المسار جذريا واتخاذ تدابير تهدف إلى إنقاذ الناس وإجلاء الأشخاص الموجودين في جميع مراكز الاحتجاز في ليبيا لإرسالهم إلى الدول التي تحترم فيها الحقوق”.