الغلوتين (Gluten) هو بروتينات طبيعية يمكن العثور عليها في العديد من الأطعمة، لذا نقدم لك كل ما يتعلق بها من حيث الفوائد الصحية، والاثار الجانبية المرتبطة بتناولها:

ما هو الغلوتين؟

الغلوتين باختصار هو مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والشوفان.

ويتوفر الغلوتين في بعض مستحضرات التجميل، مثل: بلسم الشفاه، وبعض المكملات الغذائية والأدوية، كما يستخدم في صنع بعض الأغذية، مثل: المعجنات، والمعكرونة حيث يمنحها التماسك والمرونة.

الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين

يجب على الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية تجنب جميع الأطعمة أدناه والتي تحتوي على الغلوتين، وهي تشمل ما يأتي:

الأطعمة المصنوعة من الحبوب، مثل: القمح.

الخبز.

الحلويات.

الكعك والفطائر.

البطاطس المقلية.

المعكرونة.

اللحوم المصنعة.

شراب الأرز البني.

مشتقات الشعير، بما في ذلك خبز وخل الشعير.

بعض أنواع صلصة الصويا.

فوائد الغلوتين الصحية

يوفر الغلوتين العديد من الفوائد الصحية، أهمها:

الحماية من السكتات الدماغية

وجدت العديد من الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون الغلوتين من 2-3 حصص يوميًا ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أكد بعض العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا الغلوتين لديهم فرصة أقل للإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 13% من أولئك الذين لا يشمل نظامهم الغذائي هذا البروتين.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

وجد أن استهلاك الغلوتين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

وجدت دراسة حديثة أن تناول الحبوب الكاملة التي تحتوي على الغلوتين قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

أضرار الغلوتين

قد يسبب الغلوتين اثارًا جانبية خطيرة لدى بعض الأفراد، التي تشمل الاتي:

المعاناة من حساسية الغلوتين نتيجة مهاجمة جهاز المناعة الذاتية بطانة الأمعاء الدقيقة كردة فعل طبيعية عند تناول هذا البروتين، مما يؤدي إلى عدم امتصاص المواد المغذية في مجرى الدم.

يمكن أن يسبب تناول الغلوتين الانتفاخ، والإسهال، والتعب، والصداع.

قد يسبب الغلوتين العقم، واضطرابات الأعصاب، وفي حالات نادرة السرطان.

موانع تناول الغلوتين

تجدر الملاحظة هنا أن هناك مجموعة من الحالات الطبية التي يجب عليها تجنب الغلوتين، وهي كالاتي:

مرضى الاضطرابات الهضمية

وهو مرض يصيب الأشخاص عند تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين.

حساسية القمح

الأشخاص المصابون بهذه الحساسية لا ينصح بتناولهم الغلوتين تجنبًا لظهور بعض الأعراض، مثل: التورم، والحكة في الفم أو الحلق، وضيق في التنفس.

التهاب الجلد الهربسي الشكل

المصابون بهذا المرض قد يسبب لهم الغلوتين طفح جلدي أحمر اللون، والذي يكون على شكل بثور أو نتوءات.

التوحد

وجدت بعض الدراسات صلة بين مرض التوحد واستهلاك الغلوتين، فالمصابين لديهم فرصة أكبر في إنتاج الأجسام المضادة (Antigliadin IgG)، والتي يمكن أن تتفاعل مع الغلوتين بشكل سلبي.

وكالات