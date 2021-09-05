ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أمس السبت، جلسة مساءلة بشأن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة، بحضور الجهات التي تمت دعوتها من قبله.

مدير إدارة الاستخبارات العسكرية قدم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة، وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف.

وأكد الدبيبة أن هذه الأعمال مرفوضة، ولا بد من معاقبة من ساهم في ارتكابها، وأعطى تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وقد تم أيضًا تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

وكما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة والتي من خلالها يتم الحفاظ على التسلسل العسكري.