سويسرا – حجز منتخب ألمانيا بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على منتخب مقدونيا الشمالية (4-0) امس.

وسجل الألماني كاي هافيرتز الهداف الأول لمنتخب “الماانشافت” عند الدقيقة 50، وأضاف زميله المهاجم تيمو فيرنر هدفين خلال ثلاث دقائق في الدقيقتين (70 و73)، قبل أن يختتم جمال موسيالا رباعية الماكينات الألمانية بحلول الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وضمن منتخب ألمانيا تأهله إلى نهائيات كأس العالم في قطر شتاء 2022، بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، مبتعدا في صدارة المجموعة العاشرة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب رومانيا، قبل جولتين فقط من التصفيات.

في المقابل تراجع منتخب مقدونيا الشمالية للمركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة العاشرة بعد الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022:

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1- ألمانيا 21 نقطة

2- رومانيا 13 نقطة

3- مقدونيا الشمالية 12 نقطة

4- أرمينيا 12 نقطة

5- آيسلندا 8 نقاط

6- ليشتنشتاين نقطة واحدة.