ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي عطية الفيتوري إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومن معه هم المسؤولون عن إرباك الاقتصاد، وإدخال البلاد في دوامة التضخم وانخفاض الدخل الحقيقي وإفقار الناس.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى أن ليبيا دولة غنية ولديها أكبر مخزون نفطي في إفريقيا، لكن مع ذلك كثير من أفراد الشعب الليبي يعيشون تحت خط الفقر، ومحرومون من بنية أساسية سليمة، وتنتشر بينهم البطالة والسبب الفساد وتبديد المال العام في غير أوجه الصرف الصحيحة والإدارة السيئة للاقتصاد.

وأكد أن الاقتصاد الليبي أصبح في وضع لا يحسد عليه، في ظل عدم استقرار سوق السلع وارتفاع الأسعار دون مبرر، والتفاوت الكبير فى دخول الأفراد، حتى مع تساوي الخبرة والمؤهل، وانتشار الفساد المالي والإداري بشكل كبير، وعدم وجود جهة حازمة يمكنها حماية المستهلك.