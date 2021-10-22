ليبيا- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي، لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها.

بدوره، رحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد الفرنسي المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد، منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معربًا عن تمنياته بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وقدم الوزير الفرنسي، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة فرنسا في شهر نوفمبر القادم، لحضور مؤتمر دولي سيعقد بالعاصمة باريس، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، ويهدف أساسًا للتباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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