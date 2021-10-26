ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن الجلسة العامة التي ستعقد اليوم في طبرق سيحضرها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

اوحيدة قال في تصريح لموقع قناة “العربية”: إن الجلسة ستكون مفتوحة للتشاور والنقاش بشأن التعديلات التي طلبتها المفوضية على القوانين الانتخابية.

وفي سياق آخر أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يعول عليها الكثيرون فيما يتعلق بملف المرتزقة وجمع السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية، وخاصة بعدما اتفقت في وقت سابق على خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

كما أكد على ضرورة دعم لجنة 5+5 في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ودمج من تنطبق عليه القوانين العسكرية من الراغبين المنخرطين في التشكيلات غير النظامية، وإصدار قرارات حاسمة من السلطات العليا بحل المليشيات، واعتبار كل سلاح خارج الشرعية فالت يتعرض صاحبه للعقوبات القانونية مع منح مهلة قصيرة لتسليم السلاح.

وناشد المجتمع الدولي بدعم بلاده أمنيًا وعسكريًا، والتركيز على دعم الآليات الموضوعة من قبل لجنة 5+5 في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وسحب السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.