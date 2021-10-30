ليبيا – أصدرت البعثة الأممية بيانا بشأن متابعتها عن كثب للجهود الجارية لوضع صيغة نهائية ينظر فيها مجلس النواب لإطار قانوني للانتخابات.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه دعت فيه البعثة عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب لاعتماد التعديلات اللازمة بما في ذلك تلك التي طرحتها مفوضية الانتخابات ليتسنى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية.

وتابع البيان إن هذا الإجراء يجب أن يتم بشكل متزامن في الـ24 من ديسمبر المقبل وبما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية وقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571 في العام 2021 والمخرجات الصادرة عن مؤتمر برلين 2.

وأكدت البعثة إن الإطار القانوني الشامل سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة ذات مصداقية فاحترام مبدأ الانتخابات المتزامنة ضروري للحفاظ على نزاهة العملية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب وتطلعاته لانتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات.

وأعادت البعثة التذكير بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تعد دولة ليبيا طرفا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة داعية لإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات.

وتابعت البعثة إن هذه الإزالة مهمة للسماح لمن يشغلون مناصب عامة بتجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وعلى النحو الذي اقترحته مفوضية الانتخابات حاثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة.

وأضافت البعثة إن هذه المشاركة مهمة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات داعية الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.

ورحبت البعثة باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية مؤكدة استعدادها لدعم هذا المسعى.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي يان كوبيتش تأكيده على مناشدات وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام “روزماري ديكارلو” بشأن تعزيز الوحدة والتوصل الى توافق للآراء بشان العملية الانتخابية بين جميع الجهات السياسية والمؤسسية خلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا.

وأوضح البيان إن البعثة تواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية لتيسير الجهود الرامية لوضع إطار للانتخابات التشريعية والرئاسية يتماشى مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن والقبول الواسع من مختلف المعنيين لأنه أمر بالغ الأهمية لإجراء انتخابات ناجحة.

وأشادت البعثة بالجهود التي تبذلها مفوضية الانتخابات للمضي قدما بالاستعدادات الفنية للاستحقاقات الانتخابية حاثة إياها على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.